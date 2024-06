Initial lancia Dignity: “Abbattere i tabù sul ciclo mestruale”

L’azienda installerà distributori per l’erogazione di assorbenti

Milano, 12 giu. (askanews) – Garantire il benessere delle donne in ogni momento della loro giornata, con l’obiettivo di normalizzare cicli naturali, come quello mestruale, e consentire la gestione di eventuali emergenze. È con questa mission che, lunedì 10 giugno, Initial ha lanciato Dignity, un servizio che prevede l’installazione di distributori per l’erogazione di assorbenti all’interno dei bagni femminili e la fornitura periodica degli stessi.Nell’evento di presentazione dell’iniziativa, Elena Ossanna, CEO di Rentokil Initial Italia, ha sottolineato le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di Dignity: “Quando si parla di inclusione si parla di riuscire a dare ascolto alle tematiche che possono presentarsi in azienda e quelle a cui fanno fronte le donne nel contesto del nostro servizio, ovvero quello del ciclo mestruale. Abbiamo cercato di orientare una soluzione in cui la donna possa sentirsi più serena, in cui possa trovare una risposta in un momento di difficoltà”.Le aziende, gli esercizi commerciali e le istituzioni che sceglieranno di acquistare il nuovo servizio Dignity potranno quindi mettere a disposizione delle proprie utenti dei dispenser che consentiranno il libero accesso agli assorbenti: “Questo servizio si chiama Dignity mette a disposizione delle donne nei bagni dei dispenser con degli assorbenti a disposizione. C’è stato un riscontro molto positivo, questa è una dimostrazione di quanto attuale sia questa esigenza e quest’idea di un servizio che possa trovare un riscontro molto alto in questo progresso rispetto alla tematica del ciclo mestruale”Alla presentazione di Dignity ha partecipato anche l’illustratrice Momusso, che ha dato vita un’illustrazione finalizzata a dare maggior forza e rilievo alle esperienze, sensazioni ed emozioni che le utenti vivono nel loro quotidiano: “Per questa illustrazione ho voluto circondare l’illustrazione sul dispenser con le parole. Quelle positive le ho fatte con questo tratto morbido, mentre per quelle che potremmo dire negative le ho tratteggiate con quest’ondulazione che raccontasse anche un po’ il disagio. Le icone, invece, raccontano il brand, Initial”Il nuovo lancio, inoltre, sostiene la nuova mission aziendale “Protecting People. Enhancing lives. Preserving our planet” attraverso un’azione reale che protegge le persone e ne migliora la vita, promuovendo un benessere globale e di conseguenza un futuro migliore per tutti.