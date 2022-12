Inizia ufficialmente la gara di Masterchef Italia

Scelti i 20 cuochi amatoriali: hanno tra i 19 e i 74 anni

Milano, 23 dic. (askanews) – Venti concorrenti, tra i 19 e i 74 anni, provenienti da tutta Italia e non solo, con varie influenze – nelle storie personali di ciascuno – da tutto il mondo: ecco la Masterclass di MasterChef Italia di quest’anno, che si è formata ufficialmente nel corso della serata di ieri e che dalla prossima settimana, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, sarà protagonista della nuova stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Venti grembiuli bianchi con su cuciti i nomi propri (e un soprannome), conquistati chi dopo aver ottenuto l’unanimità dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nei Live Cooking, chi dopo aver sudato sette camicie durante il tesissimo meccanismo delle Sfide.

Il secondo appuntamento con il cooking show, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 769mila spettatori medi, in crescita del +6% rispetto all’esordio, e il 3,7% di share con il 72% di permanenza. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 839mila spettatori medi e il 3,4% di share, con 1.164.076 contatti; a seguire, il secondo episodio di serata ha raggiunto 698mila spettatori medi, con il 4,04% di share e 965.866 contatti.

Il trend positivo trova conferma anche nel risultato dell’esordio nei sette giorni: media di 1 milione 939 mila spettatori per i primi due episodi con oltre 2 milioni e mezzo di contatti unici e una permanenza al 77%, in crescita del +14% rispetto al kick off della stagione precedente.

Sui social l’hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato direttamente al primo posto nella classifica dei Trending Topic italiani durante la serata di ieri e vi è rimasto per tutta la notte (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in)

Oltre ai 9 cuochi amatoriali che già avevano staccato il ticket per la Masterclass la scorsa settimana, ieri sera hanno ricevuto il grembiule bianco altri tre concorrenti, tutti in qualche modo legati all’Emilia Romagna: Nicola, 20 anni, da Bagnocavallo (Ravenna), vecchia conoscenza di chef Barbieri in quanto, quando aveva 12 anni, venne eliminato da Junior MasterChef proprio “imitando” un suo piatto; i suoi ravioli con ripieno di baccalà mantecato e bufala con tartare di gamberi rossi e salsa di asparagi (per un piatto che non a caso si chiama Ci son cascato di nuovo) gli son valsi un posto ufficiale nella gara di quest’anno; Luciana, 74enne di Milano ma nata anche lei in Romagna (a Pennabili, vicino Rimini), ex pubblicitaria di successo: la sua Tagliatella leggera, con zucchine, fiori di zucchina e pomodorini su pesto di basilico e pistacchio hanno conquistato i tre giudici; e Francesco, nato a Trento e ora a Cesena, che dopo una vita non facile ha deciso di dedicarsi completamente alle sue passioni, la fotografia e, appunto, la cucina: i suoi gnocchi di seppia con ragù di tentacoli su nero di seppia con salsa di zucchine hanno ottenuto il massimo dei voti.

Chiusi i Live Cooking, sono arrivate le temutissime Sfide dalle quali sono emersi gli ultimi componenti ufficiali della Masterclass. Tre step in totale che hanno determinato non solo le capacità tecniche e le conoscenze dei cuochi amatoriali, ma anche il loro sangue freddo: a ogni prova, i migliori potevano ottenere il grembiule grigio, i peggiori invece dovevano lasciare i fornelli di MasterChef Italia, per tutti gli altri l’accesso allo step successivo, di difficoltà sempre crescente. Tutti questi concorrenti, promossi ieri, raggiungono i nove già ammessi nel corso del primo appuntamento: Francesca, 39 anni, libera professionista tra l’Italia e la Cina, del varesotto e ora a Roma; Laura, architetto romano di 31 anni; Hue, project assistant vietnamita di 27 anni ora a Firenze; Antonio (soprannominato Bubu), studente 19enne nato a Napoli, cresciuto a Cagliari e ora a Roma; Rachele, 34enne milanese attiva nel mondo della moda; Francesco, 29enne cameriere romano simpaticissimo; Edoardo, 26enne di Varese dai baffi super riconoscibili; Sara, 27enne impiegata bergamasca di origini marocchine; Silvia, imprenditrice casertana di 55 anni.

Ora che le 20 postazioni sono finalmente tutte occupate, parte ufficialmente il viaggio della nuova Masterclass di MasterChef Italia. La sfida si accenderà la prossima settimana, giovedì 29 dicembre sempre su Sky e in streaming su NOW, quando i concorrenti inizieranno a competere davvero tra i fornelli. A partire dalla prima, sorprendente e attesissima, Mystery Box di stagione.

