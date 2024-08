iniziata-la-campagna-anti-polio-nella-striscia-di-gaza

Obiettivo vaccinare più di 640.000 bambini sotto i 10 anni

Roma, 31 ago. (askanews) – Una campagna di vaccinazione antipolio ha preso il via oggi a Gaza dopo che il territorio devastato dalla guerra ha registrato il primo caso della malattia in un quarto di secolo.

I sanitari locali insieme alle Nazioni Unite e alle Ong “stanno iniziando oggi la campagna di vaccinazione antipolio nella regione centrale”, ha dichiarato all’Afp Moussa Abed, direttore dell’assistenza sanitaria di base presso il ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato giovedì che Israele ha accettato una serie di “pause umanitarie” di tre giorni a Gaza per facilitare le vaccinazioni, anche se in precedenza i funzionari avevano affermato che la campagna sarebbe dovuta iniziare domenica.

Dopo aver iniziato nel centro di Gaza, i vaccini verranno somministrati nel sud di Gaza e poi nel nord. La campagna, che prevede due dosi, mira a coprire più di 640.000 bambini sotto i 10 anni.