ROMA – Sono iniziate il 15 febbraio a Roma le riprese di ‘Noi’ – adattamento italiano della serie americana ‘This is us’, targata 20th Television (parte dei Disney Television Studios) – diretto da Luca Ribuoli e scritto da Sandro Petraglia (in qualità anche di head writer), Flaminia Gressi e Michela Straniero.

Composta da dodici episodi da 50 minuti, prossimamente in onda su Rai1 in sei prime serate, la serie (prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction) racconta la storia di Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli e di Claudio (Dario Aita),

L’articolo Iniziate a Roma le riprese di ‘Noi’, il ‘This is us’ italiano proviene da Notiziedi.

