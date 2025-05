iniziativa-lega:-stop-al-concertone-a-san-giovanni-il-primo-maggio

Roma, 3 mag. (askanews) – “Il Concertone del Primo Maggio ha nuovamente arrecato danni inaccettabili a Piazza San Giovanni, un luogo di alto valore storico, artistico e religioso, recentemente riqualificato con un investimento di 15 milioni di euro di fondi pubblici. Nonostante le misure preventive adottate dal Comune di Roma, tra cui il divieto di ingresso di bottiglie di vetro e lattine, l’installazione di cestini e pulizia straordinaria, la piazza ha subito danni significativi: dalle macchie scure e danni sul sagrato della basilica, prato rovinato, che probabilmente dovrà essere completamente rifatto, panchine rimosse e non ancora riposizionate. Questi fatti dimostrano l’inadeguatezza della piazza a ospitare eventi di tale portata e la necessità di individuare sedi alternative più adatte. Per questo motivo, ho presentato una mozione in Assemblea Capitolina per impegnare il Sindaco e la Giunta a non concedere più Piazza San Giovanni in Laterano per lo svolgimento del Concertone del Primo Maggio e di altri eventi di massa che possano compromettere l’integrità della piazza. Lo annuncia il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

“Ora – argomenta il capogruppo capitolino della Lega- è necessario garantire che gli organizzatori del Concertone del Primo Maggio 2025 provvedano al risarcimento completo dei danni causati alla piazza, come previsto dalle normative vigenti e dagli accordi stipulati e su questo vigileremo affinchè, per il futuro, eventi di grande portata siano organizzati in modo da rispettare e preservare i luoghi che li ospitano”.

“La salvaguardia del nostro patrimonio culturale e urbano è una responsabilità collettiva che non deve essere calpestata” , ha concluso Santori.