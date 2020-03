Inler: “Cara Italia, continuerai a brillare. Tutti insieme ce la farete” | FOTO

Gökhan Inler, ex centrocampista del Napoli che oggi indossa la maglia dei turchi dell’Istanbul Başakşehir, ha pubblicato su Instagram un messaggio speciale. Un messaggio indirizzato all’Italia, paese a cui lui è rimasto molto legato, alle prese con l’emergenza coronavirus. Ecco quanto scritto dallo svizzero:

“Italia, cara Italia mi hai visto nascere e crescere professionalmente. In Italia ho trascorso la maggior parte del tempo della vita mia , prima al Nord poi al Sud. Così diversi ma uguali allo stesso tempo . Oggi non è tempo di distinzioni ma di unione. Forza Italia tutti insieme supererete questo brutto momento e continuerai ad essere la Bella Nazione che nel mondo è conosciuta per la tua naturalezza. Continuerai a brillare cara Italia”.

Inler è arrivato in Italia nel 2007, prelevato dall’Udinese quando giocava nello Zurigo. Quattro anni dopo, nel 2011, avviene il passaggio a Napoli. Una presentazione in grande stile con la maschera da leone per svelare la sua identità soltanto al momento giusto. Nel 2015 lascerà Napoli per la Premier League, ma è diventato cittadino orario della città partenopea per il grande affetto e attaccamento dimostrato nel corso degli anni.

Il bollettino del 22 marzo 2020: In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 59.138 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (5.560 in più rispetto a ieri, per una crescita del 10.4%). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. Di queste, sono decedute 5.476 persone (+651, +13.5%) e ne sono guarite 7024 (+952, +15.7 %) . Attualmente i soggetti positivi sono 46.638 (il conto sale a 59.138 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

