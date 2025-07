innovation-bridge,-hwg-sababa-alla-ias-conference

Roma, 5 lug. (askanews) – Si è svolto presso la sede PwC di Genova, l’evento conclusivo della conferenza IAS 19 – Intelligent Autonomous Systems, giunta alla sua XIX edizione e incentrata sul tema “Robotica etica, responsabile e inclusiva”.

La mattinata, dal titolo “Innovation Bridge: from corporate needs to startup solutions”, ha rappresentato un momento chiave di confronto tra mondo della ricerca, industria e startup, con l’obiettivo di condividere strategie per guidare l’innovazione tecnologica in risposta a esigenze reali delle imprese, modelli di collaborazione efficaci tra aziende consolidate e realtà emergenti e case study di successo sviluppati su problematiche specifiche.

HWG Sababa è intervenuta nel secondo panel, “Corporate-startup collaboration: Real-world cases”, con Roberto Caviglia, OT Team Leader, che ha presentato il progetto SOC OT, nato dalla collaborazione con Start 4.0, Università di Genova e Ansaldo Energia e recentemente concluso con successo.

“La cooperazione tra attori diversi, unita a una visione concreta dei bisogni cyber del mondo industriale, è oggi l’unica strada per sviluppare soluzioni scalabili e realmente efficaci. Il nostro progetto dimostra quanto la collaborazione possa accelerare sia la maturità tecnologica sia la sicurezza dell’ecosistema OT”, ha dichiarato Roberto Caviglia, OT Team Leader, HWG Sababa.

Un’occasione preziosa per riaffermare il valore del lavoro sinergico tra industria e innovazione, in un panorama in cui HWG Sababa continua a distinguersi come punto di riferimento per la cybersecurity OT e la protezione delle infrastrutture critiche.