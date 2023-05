Innovation Village 2023, convegno su innovazione e imprese

A Napoli l’11 maggio, evento promosso dalla Regione Campania

Roma, 3 mag. (askanews) – Strumenti di supporto all’innovazione per le imprese. E’ il tema del convegno promosso a Napoli il prossimo 11 maggio, nell’ambito di Innovatio Village 2023,

All’incontro che si svolgerà alle ore 9 dal titilo “Programmi e interventi per la collaborazione tra università, ricerca e imprese” saranno presentati importanti strumenti di supporto all’innovazione delle imprese. Tra i principali temi che saranno trattati: il nuovo programma sui dottorati innovativi ricerca-imprese, presentato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;i programmi di sostegno alla proprietà intellettuale, a cura del MIMIT; il programma, in fase di avvio, per la valorizzazione dei brevetti universitari a cura dell’Università Vanvitelli.

Il convegno è a cura di Knowledge for Business e Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, e si svolgerà nell’Aula Mergellina – Villa Doria D’Angri, in via Via Petrarca, 80 a Napoli Alle ore 12:00, nell’ambito dell’evento “Le risorse europee nella programmazione regionale 2021-2027 per Ricerca, Innovazione e Startup” la Regione Campania presenterà le nuove linee di finanziamento per le imprese previste nel FESR Campania, recentemente approvato, e il nuovo bando di sostegno alle start up innovative. L’evento è organizzato dalla Regione Campania Assessorato Ricerca, Innovazione e Startup

