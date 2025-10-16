giovedì, 16 Ottobre , 25
innovazione,-bacigalupo:-lavoriamo-nascita-ecosistemi-innovazione
Innovazione, Bacigalupo: lavoriamo nascita Ecosistemi innovazione

Innovazione, Bacigalupo: lavoriamo nascita Ecosistemi innovazione

Video NewsInnovazione, Bacigalupo: lavoriamo nascita Ecosistemi innovazione
Redazione-web
Di Redazione-web

DG Intesa Sanpaolo Innovation Center a AI&VR Festival

Roma, 16 ott. (askanews) – Viviana Bacigalupo, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center, è intervenuta in occasione della IV edizione dell’AI&VR Festival Multiverse World: “Lavoriamo con tutti gli stakeholder dei territori in cui è presente il gruppo per favorire la nascita di ecosistemi di innovazione – ha spiegato -. In particolare, esploriamo i trend emergenti per capire cosa impatterà la società e l’economia del futuro, sviluppiamo progetti di ricerca applicata, sosteniamo la crescita delle start-up, di cui la banca è il principale riferimento in Italia come quota di mercato. Aiutiamo le aziende attraverso programmi di Open Innovation e promuoviamo la transizione verso il paradigma della circular economy. L’obiettivo finale è interpretare l’innovazione come fattore abilitante di una crescita inclusiva e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.”

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.