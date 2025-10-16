innovazione,-bacigalupo:-lavoriamo-nascita-ecosistemi-innovazione

DG Intesa Sanpaolo Innovation Center a AI&VR Festival

Roma, 16 ott. (askanews) – Viviana Bacigalupo, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center, è intervenuta in occasione della IV edizione dell’AI&VR Festival Multiverse World: “Lavoriamo con tutti gli stakeholder dei territori in cui è presente il gruppo per favorire la nascita di ecosistemi di innovazione – ha spiegato -. In particolare, esploriamo i trend emergenti per capire cosa impatterà la società e l’economia del futuro, sviluppiamo progetti di ricerca applicata, sosteniamo la crescita delle start-up, di cui la banca è il principale riferimento in Italia come quota di mercato. Aiutiamo le aziende attraverso programmi di Open Innovation e promuoviamo la transizione verso il paradigma della circular economy. L’obiettivo finale è interpretare l’innovazione come fattore abilitante di una crescita inclusiva e sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.”