giovedì, 18 Settembre , 25

Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla

(Adnkronos) - Questa sera l'Italia si accende di...

I vicini del fotografo Rebuzzini: ”Presenza storica, siamo scossi”

(Adnkronos) - Una "persona molto serafica". Così viene...

Ucraina, Trump: “Rischio Terza guerra mondiale, deluso da Putin”. Starmer: “Aumentare pressione su Mosca”

(Adnkronos) - "Putin mi ha veramente deluso". E'...

Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano

(Adnkronos) - Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia,...
innovazione,-carobello-(roborock-italia):-“portiamo-esperienza-in-settore-gardening”
Innovazione, Carobello (Roborock Italia): “Portiamo esperienza in settore gardening”

Innovazione, Carobello (Roborock Italia): “Portiamo esperienza in settore gardening”

DALL'ITALIA E DAL MONDOInnovazione, Carobello (Roborock Italia): "Portiamo esperienza in settore gardening"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – In collaborazione con Roborock” 

“Roborock è nota per la sua grande esperienza nella robotica domestica. Siamo i primi al mondo nel settore dei robot aspirapolvere. Con l’annuncio di oggi portiamo tutta la nostra esperienza nell’ambito della navigazione, della mappatura e del riconoscimento ostacoli basati sull’intelligenza artificiale, anche all’aperto, nel settore dei robot tosaerba. Alla base di questa evoluzione c’è la filosofia del brand: andare incontro ai problemi reali e alle esigenze degli utenti”. Così Chiara Carobello, pr communication manager di Roborock Italia, intervenendo all’evento ‘Rock the Mow – Time to Roll’, organizzato a Monaco dall’azienda cinese per celebrare il debutto ufficiale di una nuova serie di tosaerba, RockMow e RockNeo, due novità presentate anche a Ifa 2025. 

In risposta ad alcuni “limiti e difficoltà nella cura dei prati, abbiamo offerto delle soluzioni tecnologiche avanzate e un design distintivo per cercare di offrire un prodotto che permetta agli utenti di facilitare e semplificare tutta una serie di operazioni”, illustra Carobello. 

“Nella nostra nuova gamma di robots tosaerba – approfondisce – lanciamo tre modelli, RockMow S1 e RockNeo Q1 pensati per prati più ‘semplici’ e RockMowZ1, il modello di punta progettato per i prati irregolari. Permette infatti di gestire pendenze, dislivelli, percorsi dissestati e difficili con un sistema a quattro ruote motrici e a uno di sterzata attiva. Tutti e tre i modelli sono accomunati dal sistema intelligente di navigazione e mappatura, una nostra eredità della robotica domestica – spiega – Si tratta di un sistema che riconosce in maniera intelligente la tipologia di ostacoli e definisce se bisogna aggirarli o salvarli. Pensiamo agli animali domestici, ad esempio. Oppure identifica ostacoli che non bisogna superare, come per esempio piscine o altri tipi di percorsi che un tempo dovevano essere delimitati manualmente. Oggi, grazie al doppio sistema guidato dalle Ai, i programmi possono essere definiti comodamente dalle app”. 

I tosaerba di Roborock sono progettati per “gestire anche situazioni complesse, oltre che terreni complessi – specifica la Pr Communication Manager italiana – quindi anche in caso di pioggia o di terreni bagnati, i nostri robot non si fermano e continuano nel loro lavoro”, aggiunge. I nuovi tosaerba celebrati all’evento bavarese sfidano anche la difficoltà di tagliare l’erba in prossimità di muri e bordi grazie alla lama PreciEdge Blade “un sistema di una lama aggiuntiva, che fuoriesce quando riconosce i bordi, aiutando così a limitare al massimo l’intervento manuale – specifica Carobello – Un’automazione completa per un’esperienza, che ci piace definire, hands free”, conclude. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.