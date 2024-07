innovazione-e-networking:-professionisti-a-servizio-delle-imprese

A Roma il primo incontro tra soci innovatori di Assodigit

Roma, 9 lug. (askanews) – Si è svolto nello spazio di co-lavoro UP Urban Places di Roma Tiburtina, il primo incontro tra soci innovatori, partner e associati di Assodigit, giovane realtà che ha l’obiettivo di incoraggiare e sostenere attivamente tutte le imprese che desiderano intraprendere un percorso di trasformazione digitale.

L’evento si è svolto in due fasi con format diversi. La prima fase ha visto l’avvicendarsi di 7 esperti in vari settori che, attraverso brevi speech, hanno offerto una panoramica delle innovazioni e relative opportunità provenienti dal mondo digitale per la competitività delle imprese.

“Insieme ad Assodigit abbiamo realizzato un evento che ha unito tantissime realtà diverse per puntare dritti sui temi più cari all’Innovazione e alla Digitalizzazione dei processi aziendali. Ringrazio ancora tutti i presenti e non vediamo l’ora di concretizzare tutte le opportunità che si sono presentate”, ha sottolineato Luca Corigliano, Martech Manager di degg, che in qualità di socio innovatore ha ospitato l’evento all’interno della rassegna “DigitalEvolutiOnStage”.

Nei prossimi mesi sono in cantiere altre iniziative, come conferma Luca Rallo, Founder di Brandtopia: “Questo primo evento è stato un successo grazie ad un grande lavoro di squadra di tutto il team e lo confermano i numerosi feedback positivi ricevuti da chi ha partecipato sia in presenza, che tramite la diretta streaming”. Alessandro Ferlito di Strategie Digitali continua: “L’evento ha dimostrato che digitalizzare è ormai l’unica opzione percorribile per le aziende”.

L’unione tra i vari professionisti, rappresentanti di realtà innovative, ha prodotto un risultato eccellente in termini di interesse e informazioni di qualità. Matteo Bastioni di Boldshot ha infatti detto: “È stato un vero piacere vedere come la passione per l’innovazione e la qualità ci ha uniti. Sono grato per l’entusiasmo e l’interesse che i partecipanti hanno mostrato nel trasformare insieme il futuro dell’e-commerce e della comunicazione digitale”. E ancora, tanta gratitudine ed entusiasmo espressi dal Founder di Reka Consulting Leonardo Delzoppo: “Sono entusiasta di aver partecipato al primo evento esclusivo di Assodigit. È stata un’ottima occasione per condividere e scoprire soluzioni innovative che possono davvero trasformare le PMI. L’energia e l’entusiasmo dei partecipanti hanno dimostrato quanto sia importante l’innovazione per la crescita e la redditività. Ringrazio tutti gli innovatori per i loro interventi illuminanti”.

Nonostante la sua costituzione recente, Assodigit sta presto diventando il punto di riferimento di molte aziende italiane anche rispetto all’importante tematica della Cyber security. Lo evidenzia Daniele Torre di MPG System con le sue parole: “L’evento ha sottolineato l’importanza di adottare una visione proattiva nella gestione della cyber security. Investire in soluzioni di sicurezza avanzate e in una corretta gestione dei rischi non è solo una necessità, ma un vero e proprio vantaggio competitivo”. Fare rete è la chiave per il futuro e Assodigit, anche con i suoi eventi, vuole essere promotrice di nuove alleanze e collaborazioni fruttuose. Francesco Cavina di myByros ha colto questa volontà affermando: “Gli eventi di Assodigit mettono in luce il ruolo cruciale del networking come motore dell’innovazione. Favorendo la conoscenza reciproca tra startup e PMI, si aprono nuovi canali e opportunità di crescita”.

La seconda fase dell’evento è stata caratterizzata da un interessante Innovation Talk i cui protagonisti si sono dichiarati soddisfatti ed entusiasti dell’attenzione e dei feedback ricevuti dai presenti. Queste le parole di Vincenzo Caprella di MiFinanzio: “L’incontro ha permesso ai partecipanti di comprendere quante opportunità possano offrire le nuove tecnologie alle aziende per migliorare le loro performance in termini di percezione del brand, fatturato e quota di mercato. Gli speech tenuti dagli esperti hanno evidenziato come il successo di un’azienda passa attraverso la collaborazione con un team multidisciplinare di esperti che possa potenziare le sue capacità accrescendo il suo valore. Complimenti”.

Focus sull’approccio data driven, invece, nelle parole di Giovanni Genua di Audit BC: “Considero innovazione e digitalizzazione ossigeno puro per l’analisi ed il monitoraggio aziendale, questo ci porta verso una fruibilità dei dati in tempo reale che, rappresentati attraverso appropriati indicatori e parametri, forniscono agli imprenditori informazioni precise, consentendo loro di attuare azioni correttive tempestive e informate”.

“Un evento di grande interesse – conferma anche Elena Finotti di Praenomina – un’occasione per conoscere aziende capaci di interpretare il futuro e scambiare punti di vista tra professionisti di settori diversi che condividono l’attenzione per una buona innovazione”. Nelle parole di Francesco Russo di Con.Ser.Imp, che chiudono questa carrellata, si legge tutta la volontà condivisa di proseguire con forza e determinazione verso un futuro florido per tutti coloro che si impegnano in un ciclo di evoluzione continua: “Una serata ricca di spunti di riflessioni. Una cosa è certa, non bisogna mai fermarsi. Il mondo del lavoro è in continua evoluzione così come il modo di fare impresa. La possibilità di garantirsi un futuro migliore per le aziende passerà anche dalla loro capacità di innovare sapendo osservare il mondo che le circonda, capendo le esigenze aziendali e di conseguenza crearsi nuove opportunità”.

Un vero successo insomma per il primo evento ufficiale di Assodigit. Giovanni Cinquegrana, Presidente di Assodigit e Ettore De Liberato, CEO di degg, Socio Innovatore, sono d’accordo nell’affermare che questo primo incontro è stato: un momento intenso tra innovazione, futuro e cooperazione e che si tratta solo dell’inizio di una lunga storia di evoluzione digitale. Assodigit prosegue dunque a tamburo battente con le iniziative di crescita tecnologica ed innovazione sempre al fianco delle imprese italiane che vogliono cogliere le infinite opportunità del mondo digitale. Il primo evento è solo l’inizio.