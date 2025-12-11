innovazione,-stranogene-e-airstone-vincono-il-premio-“infiniti-mondi”

Stranogene e Airstone sono i progetti vincitori del Premio della Casa delle Tecnologie Emergenti “Infiniti Mondi” – Napoli Innovation City, il progetto guidato dal Comune di Napoli dedicato allo sviluppo industriale, alla creazione di impresa e, in particolare, ai programmi di accelerazione, incubazione e open innovation. L’edizione di quest’anno ha visto il coinvolgimento di oltre 100 tra startup e imprese.

Stranogene Srl, con sede a Cercola, ha ricevuto il Premio Innovazione in ambito culturale e creativo per il suo progetto di “hidden learning” applicato alla nuova educazione digitale attraverso i videogiochi. “La nostra startup è nata con l’idea di sviluppare videogiochi didattico-educativi, ma oggi è diventata qualcosa di più: un game studio che non vuole solo educare e condividere contenuti, ma soprattutto raccontare storie che lasciano un segno in chi gioca”, afferma Antonio D’Angelo di Stranogene. “L’innovazione è nel linguaggio, perché affrontiamo temi complessi attraverso i videogiochi, e nel legame con Napoli, che diventa simbolo e chiave narrativa per condividere emozioni con un pubblico sempre più ampio”.

Airstone, progetto nato a Napoli all’interno della realtà Marricreo, si è aggiudicata il Premio Valorizzazione della tradizione con una nuova linea di oggetti di design realizzati in EPS ad alta densità, rivestiti in ecopelle. “Airstone presenta prodotti strutturati in EPS ad alta densità, il più noto polistirene, completamente rivestiti in ecopelle, così da renderli eleganti e adatti a contesti diversi”, ha spiegato Vincenzo Palumbo di Marricreo. “La nostra esperienza nasce da oltre dieci anni di attività nell’oggettistica di arredamento nautico e, da tre mesi, stiamo sviluppando questo progetto sull’EPS, che può aprire nuovi spazi di mercato, dall’aviazione alla nautica alla ristorazione. La linea non è ancora sul mercato: sarà lanciata ufficialmente a gennaio nelle fiere di Düsseldorf e Milano”.

I due premi sono stati assegnati con il sostegno di Knowledge for Business. La cerimonia di premiazione si è svolta al Real Albergo dei Poveri, dove è stata allestita anche un’area espositiva dedicata ai progetti partecipanti al Premio “Infiniti Mondi”, in cui startup e imprese hanno presentato prodotti, servizi e contenuti sviluppati nell’ambito del programma.

“Questo momento di premiazione rappresenta il completamento di un percorso fatto di formazione, valorizzazione e accompagnamento alla creatività degli innovatori napoletani. Lo abbiamo fatto in un luogo ricco di storia, dove la tradizione ha bisogno dell’innovazione per diventare motore di sviluppo e anche fattore di inclusione”, ha affermato Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli.

Vincenzo Lipardi, presidente di Spici srl – società per l’innovazione, la cooperazione e l’internazionalizzazione, ha sottolineato: “Il progetto ha visto in campo 100 startup e centinaia di giovani coinvolti. Napoli è una città che unisce cultura, tradizione e innovazione, ma anche internazionalizzazione: quest’anno abbiamo selezionato 10 startup a livello mondiale, dalla Cina agli Stati Uniti e al Canada, che sono state tre mesi in città a lavorare con noi e che, al termine del programma, troveranno nella Casa delle Tecnologie Emergenti un luogo di incontro e di coordinamento”.

Il Comune di Napoli è stato capofila di un partenariato che ha compreso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, il centro di innovazione digitale Cefriel del Politecnico di Milano, i centri di ricerca e innovazione MedITech 4.0, Cnr – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale e CeRICT Scarl, oltre a imprese innovative come Tim, Spici srl e One More Pictures.