Il 30 maggio tra sfide e prospettive future

Roma, 29 mag. (askanews) – Si terrà giovedì 30 maggio alle ore 17.30, presso la sala David Sassoli a palazzo Valentini, (via IV Novembre, 119/a Roma), l’evento dedicato all’innovazione, sviluppo e lavoro per le micro e piccole imprese di Roma e della città metropolitana.

L’incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e istituzionale. Tra gli interventi più attesi, quello del Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon che offrirà una visione sulle politiche future a supporto delle micro e piccole imprese, fondamentali per il tessuto economico locale.

Tra gli altri interventi anche quello di Davide Bordoni, Consigliere e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che porterà la sua esperienza e approfondirà le strategie per rilanciare il commercio nella città, ponendo l’accento su nuove opportunità e progetti in cantiere.

Tra gli esperti, sarà presente Marco Travaglini, divulgatore e innovatore, che condividerà le sue competenze e idee innovative per supportare le piccole realtà imprenditoriali nell’affrontare le sfide tecnologiche del futuro.