inps,-ampliata-platea-beneficiari-bonus-per-posticipo-pensionamento

Roma, 21 giu. (askanews) – La legge di bilancio 2025 ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. L’incentivo, sottolinea l’Inps, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) oppure a forme sostitutive o esclusive; maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria; scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione; non sono già titolari di pensione diretta (eccetto assegno di invalidità); non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.

L’esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti. L’incentivo cessa quando il lavoratore revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta); raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia; consegue una pensione diretta.

I lavoratori interessati devono presentare domanda online all’istituto di previdenza, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’Inps, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero. Con la circolare del 16 giugno 2025, n. 102, vengono fornite tutte le modalità di applicazione per tutti i settori, inclusi quello domestico e agricolo.