Inps, si dimette il vice presidente del Veneto Gianluca Forcolin

VENEZIA (ITALPRESS) – Coinvolto nella vicenda dei bonus Inps per le partite Iva, il vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolina si dimette dalle sue cariche. Gli altri due consiglieri veneti che hanno fatto domanda per il bonus, Alessandro Montagnoli e Riccardo Barbisan non saranno ricandidati. “Ho deciso di dare le mie dimissioni da Vicepresidente, assessore e consigliere regionale per il rispetto che ho nei confronti dei veneti che mi onoro di rappresentare. Ho comunicato la mia decisione al Presidente Zaia, con cui da anni lavoro con lealtà ed onestà – ha spiegato Forcolin – Ho deciso inoltre di non ricandidarmi alla carica di Consigliere,

