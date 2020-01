Categoria: Insalate

Ingredienti

Mele Red Delicious 300 g

Barbabietole 200 g crude

Pak choi 170 g (già pulito)

Cavolo riccio (Kale) 120 g (già pulito)

Pane 100 g

Mandorle 100 g

Quartirolo Lombardo 100 g

Timo q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe nero q.b.

Per la vinaigrette

Succo d’arancia 1

Olio extravergine d’oliva 40 g

Aceto di lamponi 30 g

Sale fino q.b.

Preparazione

Insalata con mele e cavoli, passo 1

Per realizzare l’insalata con mele e cavoli, per prima cosa tritate grossolanamente le mandorle (1) e tostatele in padella per un paio di minuti (2). Tagliate il pane a cubetti irregolari (3).

Insalata con mele e cavoli, passo 2

In un’altra padella scaldate un giro d’olio, aggiungete il pane (4) e condite con il pepe e il timo sfogliato (5). Tostate i crostini finché non saranno belli dorati (6) e teneteli da parte.

Insalata con mele e cavoli, passo 3

Ora dedicatevi al resto degli ingredienti: tagliate la mela a spicchi, senza togliere la buccia (7), poi dividete gli spicchi a metà e ricavate dei triangolini dello spessore di 2-3 mm (8). Tagliate il cavolo riccio e il pak choi a strisce irregolari (9).

Insalata con mele e cavoli, passo 4

Pelate la barbabietola (10) e affettatela con una mandolina per ottenere delle fettine dello spessore di 1 mm (11). In ultimo tagliate il quartirolo a dadini (12).

Insalata con mele e cavoli, passo 5

Per preparare la vinaigrette, versate l’aceto di lamponi e l’olio in un bicchiere alto e stretto (13), aggiungete il succo d’arancia (14) e il sale e frullate con un frullatore a immersione per amalgamare il tutto (15).

Insalata con mele e cavoli, passo 6

A questo punto siete pronti per assemblare la vostra insalata: in una ciotola capiente unite la barbabietola, la mela (16), il cavolo riccio (17), il pak choi e le mandorle tostate (18).

Insalata con mele e cavoli, passo 7

Aggiungete anche i crostini di pane e il formaggio (19), poi condite con la vinaigrette (20) e mescolate bene (21). La vostra insalata con mele e cavoli è pronta per essere servita!

Conservazione

Si consiglia di consumare subito l’insalata con mele e cavoli.

Consiglio

In alternativa all’aceto di lamponi potete utilizzare l’aceto di mele.

