Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Farro 120 g

Broccoli 300 g puliti

Gherigli di noci 50 g

Pomodori secchi 30 g

Olive nere 50 g denocciolate

Gorgonzola 50 g

Olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

Preparazione

Insalata di farro e broccoli, passo 1

Per preparare l’insalata di farro e broccoli ponete sul fuoco una pentola colma di acqua da salare a bollore prima di aggiungere il farro (1). Cuocete per circa 15 minuti o secondo i tempi indicati sulla confezione. Intanto pulite i broccoli: staccate le cimette e lessatele per 10 minuti (3).

Insalata di farro e broccoli, passo 2

Una volta cotti i broccoli, potete scolarli (4). Poneteli su un tagliere e tagliateli a pezzetti piccoli (5). Scolate dall’olio i pomodori secchi e tagliate anche questi a piccoli pezzetti (6).

Insalata di farro e broccoli, passo 3

Riducete a cubetti il gorgonzola (7), tritate grossolanamente i gherigli di noci (8) e affettate a rondelle le olive snocciolate (9).

Insalata di farro e broccoli, passo 4

Nel frattempo il farro sarà giunto cottura, scolatelo bene (10) e trasferitelo in una ciotola capiente. Ora tutto è pronto per comporre l’insalata: condite con olio (11) e versate qui i pomodori secchi, le noci e le olive (12).

Insalata di farro e broccoli, passo 5

Proseguite incorporando anche i broccoli (13) e il gorgonzola a dadini (14). Mescolate e portate in tavola l’insalata di farro e broccoli (15).

Conservazione

Potete preparare l’insalata di farro e broccoli in anticipo e conservarla in frigorifero in un contenitore chiuso per un paio di giorni. Sconsigliamo la congelazione.

Consiglio

Non buttate via i gambi dei broccoli! Frullateli nel mixer e usateli per realizzare un saporito e genuino risotto, oppure più semplicemente aggiungeteli al vostro passato di verdure!

