Categoria: Antipasti

Ingredienti

Polpo 800 g (già eviscerato)

Finocchi 700 g

Arance 2

Olive nere 100 g infornate

Olio extravergine d’oliva 50 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Erba cipollina q.b.

Preparazione

Per preparare l’insalata di polpo con finocchi e arance come prima cosa lavate il polpo sotto l’acqua corrente (1). Ponete sul fuoco un tegame colmo d’acqua, aggiungete il sale (2) e portate a bollore. Quando l’acqua inizierà a bollire tenendo il polpo dalla testa immergete i tentacoli nell’acqua bollente per alcuni secondi, senza scottarvi (3). Fate questa operazione per due volte,

poi immergetelo completamente (4) e lasciatelo cuocere per 40 minuti. Trascorso questo tempo scolatelo (5) e raffreddatelo sotto l’acqua fredda (6).

Eliminate la pelle che si staccherà facilmente, poi tagliate il polpo a pezzi (7) e tenetelo da parte. Prendete i finocchi, eliminate la parte verde dei ciuffi (8) e tagliate il resto a fette (9).

Lavateli bene (10) e asciugateli con un panno da cucina (11). Trasferiteli poi in una ciotola capiente (12).

Pulite l’arancia a vivo (13) e prelevate solo gli spicchi (14). Tagliateli a cubetti piccoli (15).

Unite il polpo ai finocchi (16), aggiungete i cubetti d’arancia e le olive nere (17). Regolate di sale e di pepe (18).

Aggiungete un filo d’olio (19) e dell’erba cipollina tritata (20). Mescolate il tutto e conservate in frigorifero fino al momento di servire l’insalata (21).

Conservazione

L’insalata di polpo con finocchi, arance e olive si può conservare per un giorno in frigorifero all’interno di una scodella di vetro, coperta con la pellicola per alimenti.

Consiglio

Al posto delle arance potete utilizzare delle clementine o dei chicchi di melagrana. Al posto della frutta potete aggiungere delle carote e condire il tutto con dell’aceto di mele. Se non amate l’erba cipollina aggiungete del prezzemolo fresco tritato!

