Insigne alla famiglia del bambino suicida: “Vi abbraccio e vi sono vicino. RIP piccolo!”

Lorenzo Insigne, tramite il proprio account Twitter, ha voluto esprimere la sua solidarietà e il suo cordoglio alla famiglia di Jonathan Galindo, il bambino di 11 anni che si è suicidato a Napoli.

Il Cordoglio di Insiegne alla famiglia: “Vi abbraccio e vi sono vicino”

La Procura di Napoli apre un fascicolo per istigazione al suicidio

“Mamma, Papà vi amo. Ora devo seguire l’uomo con il cappuccio nero. Non ho più tempo. Perdonatemi”. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dopo la relazione della Squadra Mobile. Un suicidio apparentemente immotivato, ma che potrebbe prendere corpo in una pista che è stata sin dal primo istante battuta dagli investigatori. Jonathan potrebbe essere caduto in una trappola del web, costretto da qualcuno ad uccidersi, forse per salvare la vita dei suoi familiari o per salvare se stesso.

