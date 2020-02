Insigne assente contro l’Inter, ma il capitano sarà a Cagliari (VIDEO)

Lorenzo Insigne recupera per match di Cagliari. Il capitano azzurro non ha giocato contro l’Inter per un disturbo fisico, ma pare che per Cagliari possa farcela.

Insigne di nuovo protagonista. Ci sarà a Cagliari

Sky Sport ne è sicuro, Lorenzo il magnifico ci sarà. Il capitano azzurro si caricherà la squadra sulle spalle per il riscatto dopo la brutta batosta subita contro il Lecce. Insigne non è stato protagonista contro l’Inter, Gattuso ha preferito non rischiarlo per un gonfiore della caviglia. Ora però non ci sono più dubbi: Lorenzo ci sarà nella difficile trasferta sarda. Pronto per guidare gli azzurri verso la riscossa.

