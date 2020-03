Insigne beve il tè, Cannavaro lo prende in giro con un commento. Le foto

Lorenzo Insigne è molto attivo ultimamente sui social network. Leader in campo e fuori, il capitano si diletta in casa per sconfiggere la noia e il contagio.

Insigne sorseggia, ma sono i commenti a essere gustati…

Prima Mertens, poi Immobile poi Paolo Cannavaro hanno preso in giro Lorenzo Insigne sul suo profilo ufficiale di Instagram. Di seguito le foto.

Immobile il primo: “Tien mal i panz? Chi fa cu stu tè”, Mertens non ci sta e rincara la dose: “Che capelli!”. Ma il più divertente è quello di Paolo Cannavaro che prova a sbugiardare Lorenzo: “Usando che????? Ti sei fratturato la mascella per dire #hashtag…. poi Lorenzo fai il serio per favore. Abbiamo fatto la video chiamata prima e stavi mangiando ‘o panin sasicc e friariell!”.

