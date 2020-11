Insigne brilla in Nazionale, Alvino è scatenato e “prende di mira” Sportmediaset! – FOTO

Negli ultimi giorni Sportmediaset era stato molto critico nei confronti di Lorenzo Insigne (che in realtà, senza alcuna partigianeria, possiamo definire come l’uomo simbolo della nazionale italiana). Il giornalista Carlo Alvino, da sempre molto ligio a difendere i colori del Napoli sui social e in televisione, non ha perso tempo e ha difeso a spron battuto il capitano azzurro. Ecco il suo messaggio appena pubblicato su twitter (con tanto di frecciatina a pungere i colleghi): “Chiedo per un’amica, Lorenzo Insigne è ancora incomprensibile o di incomprensibile c’è stato ultimamente solo quello che hai scritto? Sai è per un’amica…”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Carloalvino/status/1328276352911466496″]

