Insigne: “Daremo tutto per centrare il quarto posto, Gattuso ci ha dato la grinta”

E’ appena terminato il match delle 19:30 tra Hellas Verona e Napoli, 2-0 per gli azzurri che espugnano il Bentegodi. Gol di Arkadiusz Milik nel primo tempo, grandissimo colpo di testa sul calcio d’angolo di Matteo Politano. Raddoppio al 90′ con El Chucky Lozano, che finalmente torna alla rete dopo tante controversie, anche con Gattuso. Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Lorenzo Insigne, protagonista della partita nonostante non sia finito sul tabellino, che ha commentato a caldo le emozioni di questa partita.

LE PAROLE DI LORENZO INSIGNE

Queste le parole del capitano azzurro Lorenzo Insigne: “Sapevamo che era una partita dura fisicamente, ci sta soffrire per tutti i 90 minuti, fa parte del gioco. Siamo stati molto bravi a difendere e abbiamo raggiunto un’altra vittoria molto importante. Da quando è arrivato Gattuso abbiamo molta più grinta. IL presidente De Laurentiis ha ragione, le prossime saranno 11 finali, ci dobbiamo provare fino alla fine anche se è molto complicato.

Il quarto posto è molto difficile da raggiungere, ce lo dobbiamo sudare. Abbiamo fatto dei danni all’inizio del campionato, ma ora possiamo dire che stiamo recuperando. Già dalla finale di Coppa Italia abbiamo mostrato la nostra voglia di vittoria a tutti costi, è lo stesso che abbiamo fatto anche oggi.

Il mister conta tantissimo per noi, la sua impronta si vede e sicuramente possiamo continuare a crescere. Oggi anche chi è entrato dalla panchina e non giocava da tempo, come Lozano o Ghoulam, si è fatto trovare pronto. Adesso dobbiamo stare tutti insieme e cercare di trovare i nostri obiettivi.

Dopo 90′ al 100% ci sta che mi sono fermato, dovevo rifiatare. Ma comunque ha ragione mister Gattuso, non dobbiamo fermarci mai, nemmeno all’ultimo secondo”.

