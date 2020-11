Insigne: “Diego era tutto per noi napoletani, gli dedicheremo questa vittoria”

Manca poco all’inizio di Napoli-Rijeka, quarta partita per gli azzurri nel girone F di Europa League. In contemporanea si giocherà la partita tra Az Alkmaar e Real Sociedad, decisiva per decidere in futuro il primo posto del girone. Al momento sono a 6 punti tutte e tre le squadre poco fa citate, tranne il Rijeka fermo a 0 con tre sconfitte su tre. Ai microfoni di Sky Sport, emittente che trasmetterà la gara, è intervenuto Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che però non sarà tra i titolari di questa partita.

LE PAROLE DI LORENZO INSIGNE

Queste le parole di Lorenzo Insigne: “Non solo per me, ma per tutti i napoletani Maradona rappresenta e rappresenterà tanto. Lui ci ha sempre difeso quando ha giocato qui, anche quando è andato via ha sempre difeso Napoli e i napoletani. Ha sempre portato noi nel cuore e faremo lo stesso per lui per sempre.

Fa male, oggi è un giorno triste per noi napoletani. Diego ci ha dato tante gioie, fa male questa notizia, tutta la squadra e la società si stringe attorno alla famiglia e gli siamo vicino.

Il più bel ricordo di Diego? Sicuramente la prima volta che l’ho visto. Da napoletano vedere per la prima volta Maradona è sempre incredibile. Era al San Carlo col suo show, sono andato dietro le quinte per abbracciarlo. E’ stata la serata più bella della mia vita, è un idolo.

Giusto che la 10 sia rimasta sua e basta, è il più grande di tutti i tempi. Siamo onorati del fatto che abbia giocato in questo stadio, con la nostra maglia e con la fascia di capitano.

Faccio fatica a parlare perché é una brutta sensazione, stasera sarà più dura. Cercheremo in campo di dare ancora di più per dedicargli questa vittoria. Ciao Diego”.

