Insigne domina con l’Italia ma la dedica è per Gattuso: “Se sono migliorato tanto è anche grazie a lui!”

Un Insigne da otto in pagella, non c’è molto altro da dire. Partita sontuosa la sua, sembrava tarantolato contro la Bosnia: “Sì, ok… però mi avete dato troppo”, tuona Lorenzo scherzando ai microfoni di Enrico Varriale. Ma poi però torna serio: “Ovunque andiamo, noi azzurri siamo sempre in grado di impostare il nostro gioco. E’ quello che ci chiede il mister, ci sta aiutando a crescere sotto tutti i punti di vista. Ogni volta che veniamo in nazionale sentiamo il peso di questa maglia, la indossiamo con orgoglio.

Mancini sta lavorando molto sulla nostra mentalità. Meriti di Gattuso per il mio rendimento? Assolutamente sì. Mister Gattuso mi sta dando tanto, sia a livello fisico che tecnico-tattico. Mi sta supportando, non ho mai avuto un rapporto facile con la piazza di Napoli, lo sapete. Da quando c’è Gennaro sono in grado di tirare fuori tutto quello che posso dare. Gattuso mi fa capire che si può sempre migliorare”. Parole al miele anche per Mancini: “Anche qui ci sono tecnici bravissimi, parlo di Mancini ed Evani. Anche loro lavorano tanto per farci tirar fuori il meglio di noi stessi”. La chiosa è “patriottica”: “Questa maglia è importante, vogliamo portare in alto il nome dell’Italia”.

