Insigne è letteralmente una furia nel postgara: “Squadra di me***” – IL VIDEO!

Nell’immediato post-gara di Sassuolo Napoli, Lorenzo Insigne si è infuriato per l’ingenuo gol preso allo scadere.

Sassuolo-Napoli, tutta la rabbia di capitan Insigne

Il video che vi proponiamo mostra tutta la rabbia del capitano che forse tiene come nessuno alle sorti dei colori azzurri. Una rabbia del tutto giustificata visto che il 24 ha offerto una prestazione eccezionale, vanificata da errori marchiani e de tutto evitabili. Il capitano, così come dimostrato dal video in allegato, dice “squadra di me…”. Il labiale è inequivocabile. Guarda il video.

