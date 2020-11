Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha condiviso un post su Instagram in merito all’importante vittoria degli azzurri questa sera contro il Rijeka. Di seguito le sue parole.

Insigne: “Avanti tutta”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CHOSTXPpR77/?utm_source=ig_web_copy_link”]

Insigne è rientrato dopo l’infortunio, soprattutto dopo la dura sconfitta degli azzurri contro il Sassuolo. Il capitano ha scosso quanto bastava la squadra per portarla alla vittoria, nonostante Gattuso non sia rimasto felice della prestazione degli azzurri. L’azzurro comunque non ha deluso, anzi ha guadagnato minuti nelle gambe utili per tornare al top in vista della sfida contro il Bologna. Di seguito le sue parole tramite un post Instagram, breve ma intenso: “Avanti tutta”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Insigne felice dopo la vittoria in Croazia: “Avanti tutta”. Il post Instagram appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento