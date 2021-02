Insigne, gesto da vero capitano! Scatto social per sostenere il giovane Costanzo – FOTO

Il Napoli domani sera affronterà l’Atalanta in una sfida decisiva per la squadra di Gattuso. In palio ci sarà la finale di Coppa Italia obiettivo per entrambe le squadre. I bergamaschi vorrebbero concretizzare la loro ascesa degli ultimi anni con un trofeo, gli azzurri guidati da capitan Insigne vorranno dare una svolta ad una stagione poco fortunata. Il Napoli in questo momento vive una situazione delicata sia le polemiche intorno alla squadra, ma anche per le numerose assenze. Gattuso, infatti, dovrà fare a meno dei due difensori titolari e per sopperire a queste assenze ha deciso di convocare due giovani della Primavera Karim Zedadka e Davide Costanzo.

Scatto social di Insigne con il giovane Costanzo

Lorenzo Insigne capitano degli azzurri ha voluto dare il benvenuto al giovane Costanzo tramite una foto sul proprio profilo Instagram. Il giocatore napoletano classe 2002 è un difensore centrale che all’occorrenza può giocare anche come terzino sinistro ed è alla sua prima convocazione in prima squadra. Il ragazzo potrebbe quindi avere l’opportunità di debuttare contro l’Atalanta, intanto il capitano gli ha fatto sentire subito il suo supporto. I due, come scritto da Insigne, sono nati e cresciuti nella stessa strada, sperando che il destino in maglia azzurra possa essere uguale.

