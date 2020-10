Insigne, il fratello Antonio: “Un onore avere due calciatori di Serie A in famiglia. Il più forte? Ovviamente io”

Antonio Insigne, fratello del celebre calciatore del Napoli, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni de Il Mattino.

Antonio Insigne: “I miei fratelli sono cresciuti seguendo le mie orme”

“Sono il fratello maggiore della famiglia. Ho tre anni più di Lorenzo e 6 anni più di Roberto. Tutti e due, quando eravamo piccoli, sono cresciuti seguendo le mie orme. Lorenzo veniva a vedere le mie partite. Attualmente, gioco nei dilettanti. Loro hanno spiccato il volo. Per me è un onore avere due fratelli che stanno facendo carriera in Serie A. Non è una cosa che accade in tutte le famiglie. Sono fiero di quello che stanno facendo. Il più forte tra noi tre? Ovviamente io, glielo ripeto sempre”.

