Insigne in veste di fisioterapista tratta Koulibaly: “Devi giocare, sarò io a curarti!” – VIDEO

Lorenzo Insigne è il vero capitano del Napoli: da primo tifoso e calciatore più rappresentativo ha interesse che la sua squadra raggiunga un rendimento importante nel campionato di Serie A. Per questo, l’attaccante chiaramente non vede l’ora che i suoi compagni (Mertens, Koulibaly e Osimhen tra tutti, ndr) tornino a disposizione della squadra, recuperando dai loro rispettivi infortuni. Il Napoli ha infatti ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime sei gare, ovvero contro Cagliari e Udinese, e ha sbagliato moltissime occasioni contro lo Spezia. Già ieri su Instagram era apparsa una storia di Dries Mertens che raffigurava il capitano del Napoli in veste di fisioterapista. Quest’oggi il siparietto si è ripetuto con Koulibaly, simbolo di come Insigne voglia al più presto in campo i suoi compagni.

Insigne in veste di fisioterapista: cura anche Koulibaly! – VIDEO

Divertentissimo il siparietto tra Lorenzo Insigne in veste di fisioterapista (era già successo con Mertens, ieri). Il capitano del Napoli si rivolge a Koulibaly dicendogli: “Devi giocare, ti curo io!”. Questo video dimostra, a dispetto di come si è pensato molte volte, quanto l’ambiente Napoli sia molto unito al suo interno, specie per quanto riguarda il gruppo squadra.

