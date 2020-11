Insigne ‘incompreso’, la risposta dell’agente del calciatore: il post

L’attaccante e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è il protagonista di una nuova polemica calcistica. Nei giorni scorsi, infatti, è stato definito come ‘incompreso’ da una nota testata giornalistica. Una definizione che non è piaciuta all’agente del calciatore che ha risposto tramite i social.

Insigne, i numeri del calciatore

La G.E.V. Sport & Management, società di Vincenzo Pisacane, procuratore del calciatore ha pubblicato un post tramite il proprio profilo Instagram. “Incompreso? Si, è vero, genio incompreso!”. Questa la semplice didascalia che accompagna la foto del capitano dei partenopei e che mette in evidenza tutti i numeri con la maglia del Napoli, con quella della Nazionale e in tutta la sua esperienza in Serie A.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CHicfqjFPB8/”]

