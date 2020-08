Insigne infortunato, Napoli in ansia. Alvino: “Può recuperare in pochi giorni, le ultime”

Il Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio, si prepara ad affrontare il Barcellona. I partenopei saranno impegnati sabato otto agosto contro il Barcellona. In queste ore c’è grande trepidazione in casa azzurra. Lorenzo Insigne, nel corso del match con i biancocelesti di Simone Inzaghi, ha lasciato il campo per un problema fisico. Il suo impiego per il match del Camp Nou è al momento in forte dubbio. SSC Napoli v SS Lazio – Serie A Il giornalista della redazione sportiva di Tv Luna e di Kiss… continua a leggere sul sito di riferimento