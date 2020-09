Insigne, l’agente: “Lorenzo sta molto bene. Sta nascendo un Napoli forte. Milik? Fuori dal progetto”

Arkadiusz Milik sembra sempre più lontano dal Vesuvio, chi si riconferma invece, ancora per una stagione figlio del Vesuvio, è Lorenzo Insigne. Di questo e tanto altro ne ha parlato l’agente del capitano azzurro, Vicenzo Pisacane, ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione di Si Gonfia la Rete.

Su Milik

Milik via? Mi sembra scontato, credo sia fuori da ogni piano della società e lui sia mentalmente fuori dal Napoli. In quel ruolo sono anche abbastanza coperti con Petagna e Osimhen

Su Koulibaly

Se dovesse andar via Koulibaly qualcosa in difesa andrebbe fatto, servirebbe anche un centrocampista. Io resto sempre dell’idea che i giocatori non debbano mai essere trattenuti quando vogliono andare via ma è corretto anche vendere alla giusta cifra

Su Palmiero

Palmiero credo sia molto forte, lui ha una qualità grandissima che sta nel vedere il gioco prima degli altri. Gioca a massimo due tocchi, ha grande resistenza fisica. Si deve costruire fisicamente perché non ha mai visto la Serie A e le sue metodologie. Ne parlavo però con Gattuso giorni fa, lo tiene d’occhio. Non possiamo scegliere noi se rimanere o meno, lo deciderà la società. Se però devo andare a prendere un giocatore in prestito a questo punto terrei lui. Ne ho parlato anche con il DS Faggiano, solo lui in Serie A ha chiesto informazioni per il Genoa. Questo la dice lunga sul fatto che spesso si vanno a cercare gli stranieri, se si fosse chiamato Palmierinho mi avrebbero chiamato almeno 5 club. A Luca auguro di restare al 100% al Napoli ma non sono io a decidere, possono farlo solo Gattuso e Giuntoli