Insigne, l’agente: “Nessun gesto di stizza. Certe cose mi fanno arrabbiare”

Un gesto, un’espressione che possono dar vita ad una polemica. Questo l’episodio che, nel pomeriggio di ieri, ha visto come protagonista anche l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne. Una smorfia che sembrava essere prova di un malcontento dovuto all’inaspettato cambio, nel match contro la Spal, da parte del tecnico Gattuso. Un gesto che Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha voluto chiarire in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte:

“Si è meravigliato di quello che ha letto. Mi ha detto di aver preso in giro qualcuno dalla panchina ma che stava scherzando. Mi dà fastidio vedere che qualsiasi cosa di Lorenzo faccia discutere. Io mi arrabbio, mentre lui se la ride anche ha le spalle larghe. Posso garantirvi che non ha fatto nulla. Il caldo fa male e pesare che io ho sentito del presunto gesto solo in diretta tv. Insigne sta facendo un grandissimo campionato e a differenza di altri lui è arrivato addirittura sottopeso. Tiene tantissimo all’alimentazione ed alla forma fisica. Credo che molto sia dovuto anche alla sua attenzione maniacale ai dettagli”.

Insigne, l’agente sul presente ed il futuro

“Lo vedo diverso con Gattuso e non si può negare ciò che di grande sta facendo Rino sulla panchina del Napoli. Il domani lo vedo estremamente roseo. Il Napoli sta facendo benissimo nel gioco e nel modo di stare in campo. Il Napoli è tornato spettacolare e vincente e può ambire a fare qualcosa di importante.

Futuro? Come mai il Napoli su Everton e Boga che giocano nello stesso ruolo di Lorenzo? Non mi faccio la domanda e non ne conosco la risposta. Scudetto l’anno prossimo? Non ne abbiamo parlato ma per tutti i napoletani portare lo Scudetto a Napoli sarebbe eccezionale. Se il Napoli dovesse continuare così, con questa voglia di stare in campo, si può sognare qualcosa di grande”.

