Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, intervenuto nel consueto salottino post-gara di Canale21, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Le considerazioni di Pisacane (ag. Insigne)

“Non do valutazioni sull’attuale momento del Napoli perché non sono io a doverle dare, penso che sia giusto poter lasciare questo onere a chi è più bravo di me. Si è visto che esiste una difficoltà, una difficoltà dovuta da tanti fattori. Disputare una stagione con così pochi giocatori non è semplice”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

Queste invece le considerazioni di Pisacane in merito alla posizione del suo assistito: “Non è partito dall’inizio per non rischiare l’ennesimo infortunio. Ha anche subito delle infiltrazioni pur di essere presente. Se sogna di chiudere la carriera con la maglia del Napoli? Non dormo con lui, non so che cosa sogna. E’ giusto finire la stagione e poi sedersi al tavolo con la dirigenza e definire al meglio il futuro del calciatore. Il suo contratto è in scadenza 2022, non è urgentissimo definire la sua posizione. Quando il Napoli perde lui la vive male, come tutti. Solo che lui soffre come calciatore e come tifoso”.

The post Insigne, l’agente sibillino sul futuro: “Se chiude la carriera in azzurro? Non so cosa sogna Lorenzo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento