Insigne, l’ex agente: “Potrebbe rinnovare col Napoli a vita. Raiola? Possibile procura da solo”

In diretta a Radio Punto Zero, è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente del capitano azzurro, Lorenzo Insigne. Il procuratore ha parlato della situazione del calciatore, dopo aver concluso il rapporto professionale con Mino Raiola.

Di seguito le sue considerazioni: “Insigne rinnovo a vita? É chiaro che se noi pensiamo che il contatto Raiola poteva essere legato ad un eventuale desiderio di andare via, è chiaro che il divorzio è stato favorevole. L’avvicinamento ad un rinnovo contrattuale penso sia dato dalla situazione attuale più che dalla vicinanza o meno di Raiola. Ci sono condizioni per cui certi tipi di trasferimenti sono un’incognita. Se da parte di un giocatore c’è l’intenzione di allontanarsi, il procuratore incide poco e niente perché quest’ultimo vuole soddisfare gli interessi del suo assistito. É più la difficoltà attuale che crea ostacoli, ci si avvia verso una situazione di mercato piuttosto anomala. Se il prossimo mercato ci sarà, perché non sappiamo cosa succederà, è ovvio che diventerà complicato fare mercato. Voglia di andare via? Sarà capitato che d’istinto avrà chiesto di andar via, come quando si ha un litigio con un amico od una moglie, ma se c’è il legame, questo resta”.

La decisione di Insigne

Ottaiano commenta i possibili motivi dietro la decisione di Insigne: “Quella di Lorenzo potrebbe essere un avvio di procura da solo, a meno che non è in contatto con qualcun altro. Nel tempo si è un po’ deviato sulla figura del procuratore, non è altro che un riferimento dal punto di vista contrattuale. Il fatto che il procuratore possa essere il consulente del calciatore, è ovvio che intendo anche il soggetto che sonda il mercato per l’assistito. Molte volte si è additato il procuratore come quello che decideva tutto nella vita calcistica ed extra calcistica del calciatore.”

