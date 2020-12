Tra poco più di un’ora, allo stadio Maradona, Napoli e Sampdoria scenderanno in campo nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Si prospetta una partita difficile per gli azzurri, dal momento che la squadra di Ranieri è in cerca di punti utili in chiave salvezza. Servirà, dunque, una grande prestazione per battere i liguri e gli uomini di Gattuso, guidati da Lorenzo Insigne, dovranno stare molto concentrati. Proprio il capitano potrebbe avere anche un motivo in più per fare goal. Il capitano partenopeo è ad una sola rete da Cerca nella classifica dei marcatori azzurri e potrebbe oggi eguagliarlo o addirittura scavalcarlo.

Insigne punta Careca

Lorenzo Insigne mette nel mirino Antonio Careca. Il capitano azzurro ha timbrato per 94 volte il tabellino con la maglia azzurra, appena una in meno all’asso brasiliano a quota 95. Oggi, contro la Sampdoria, lo scugnizzo di Frattamaggiore proverà quantomeno ad eguagliarlo. Sarebbe un traguardo importante per il numero 24, sempre più leader della squadra di Gattuso.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Insigne mette nel mirino Careca: al capitano basta un goal per eguagliarlo. Il dato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento