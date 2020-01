Insigne: “Oggi pensiamo soltanto alla Coppa Italia, ho un grande rammarico”

Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai nel pre-partita di Napoli-Lazio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Non stiamo facendo il campionato che tutti si aspettavano, ma adesso il pensiero è soltanto cercare di passare il turno in Coppa Italia. Difficoltà in campionato? Difficile dare una spiegazione. In settimana ci alleniamo con impegno per riportare in campo ciò che ci chiede mister Gattuso: non siamo riusciti a farlo contro la Fiorentina e questo è il rammarico più grande per noi. Non abbassiamo la testa, ognuno di noi deve dare qualcosa di più. Non possiamo stare in una posizione di classifica così bassa!”.

Coppa Italia, le ultime su Napoli-Lazio: Insigne confermato

Pochi minuti al fischio d’inizio, tutto pronto allo stadio San Paolo. Le squadre si preparano per fare il proprio ingresso in campo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Meret, Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Ruiz, Lozano, Leandrinho, Llorente.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye.

