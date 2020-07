Insigne: “Oggi vittoria importante. Contro il Barcellona non partiamo sconfitti”

Il Napoli ha vinto una partita davvero singolare, subendo 3 goal tutti in fuorigioco e segnandone due. Il primo tempo è stato giocato benissimo dagli azzurri, specie nella prima mezz’ora, mentre il secondo tempo è stato quasi interamente dominato dalla squadra di De Zerbi. C’è da dire però che i ritmi della gara sono stati parecchio blandi, nessuno dei giocatori in campo sembrava in una condizione di forma accettabile, almeno rispetto a quanto siamo abituati a vedere in una partita di Serie A. Caldo e stanchezza iniziano a farsi sentire pesantemente, ma nonostante questo il Napoli è riuscito a guadagnare 3 punti senza subire goal (regolari). E’ un successo importante per Gattuso, ma la gara accende qualche campanellino d’allarme: troppo facilmente il Sassuolo con scambi e imbucate è arrivato in area di rigore a calciare ad inizio secondo tempo. Bel segnale il goal di Allan: il brasiliano sembra in uscita da Napoli ma è riuscito a marcare per la seconda volta in stagione contro il Sassuolo, a dimostrazione del fatto che si potrà ancora contare su di lui almeno per questa parte finale di campionato e (magari) per la Champions. Nel post-partita ampio offerto da DAZN ha parlato anche Insigne per commentare la gara appena terminata.

Le parole di Insigne

“Il Sassuolo più o meno ha la filosofia di gioco simile al Barcellona, sapevamo sarebbe stata una partita difficile ma siamo stati bravi a chiudere gli spazi e a chiudere le linee. Abbiamo sfruttato le occasioni e portato a casa tre punti importanti.

Io e Callejon ci conosciamo benissimo, da ormai 7 anni. Spero che il Barcellona non conosca la nostra giocata (ride, ndr) ma credo che anche loro ci studino tanto. Oggi anche gliel’ho passata ma purtroppo non è riuscito a segnare. Vincere però aiuta a vincere, oggi siamo stati bravi e dobbiamo essere pronti per la Champions.

Noi sappiamo che il Barcellona è il Barcellona, ma non dobbiamo assolutamente partire sconfitti, dobbiamo fare la nostra gara e provare a passare il turno. Ci aspettano 90′ importanti.

Sull’errore davanti a Consigli: “Avrei dovuto ripetere la giocata che Ibra ha fatto contro il Sassuolo”

