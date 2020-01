Insigne: “Più contento per la qualificazione che per il gol, ringrazio i tifosi per essere tornati al San Paolo”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’immediato post gara contro la Lazio ai microfoni di Rai Sport. Il numero 24 azzurro è stato decisivo per il passaggio del turno degli azzurri alle semifinali di Coppa Italia.

Insigne: “Ringrazio i tifosi azzurri per il loro sostegno”

“Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol, da capitano voglio ringraziare i tifosi che sono rientrati allo stadio e che ci hanno sostenuto per tutto il match. Abbiamo capito gli errori che stiamo commettendo e stiamo cercando di venire fuori da questo momento. Il campionato è lungo e possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni”.

