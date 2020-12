Insigne: “Questo è il Napoli più forte in cui ho giocato. Il ritiro non è punitivo”

Alla presentazione del Calendario 2021, Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha rilasciato quest’oggi alcune parole in conferenza stampa.

Le parole di Insigne

“Anno giusto per il Napoli e per la Nazionale? Lo spero… ma ora per la Nazionale c’è tempo. Ora bisogna pensare al Napoli, alla prossima partita ed ai prossimi impegni. Spero per me e per tutti i miei compagni che sia l’anno giusto. Stiamo lavorando ogni giorno per eguagliare ogni obiettivo e per dare soddisfazioni ai nostri tifosi. L’espulsione? Io ci sono rimasto malissimo per l’episodio a Milano ma soprattutto per aver lasciato la mia squadra in dieci e un capitano non deve fare questo. Mi dispiace anche perché ieri il mister aveva gli uomini contati… visti gli infortuni di Mertens e Osimhen. Ora però bisogna guardare avanti e dobbiamo cercare di fare a tutti i costi i punti col Torino. Contro l’Inter non ci stava la sconfitta, poi la partita di ieri… ma dobbiamo metterci a lavorare e vincere mercoledì. Dove può arrivare questo Napoli? Sono tanti anni che sono a Napoli ed ho visto molti giocatori e ho giocato con molte rose differenti e posso affermare che quest’anno è la rosa più forte di sempre. Io sto qua da tanti anni, mi dispiace che qualche volta non facciamo risultati, ma penso che attualmente abbiamo la rosa più forte rispetto a tutti gli altri anni”.

KO e ritiro

“Le assenze si fanno sentire ma non devono diventare alibi. Penso che il risultato di ieri non era frutto dell’assenza di Insigne o Mertens. Penso che se ieri ci fossimo stati con la testa, non avremmo perso. Quella di ieri è stata partita sottotono e dispiace ma ora abbiamo questa partita di mercoledì con un Torino in difficoltà e verranno agguerriti ma dobbiamo farci trovare pronti perché siamo il Napoli. Cosa è mancato ieri al Napoli? Sicuramente c’era un po’ di stanchezza. Quando affronti queste squadre forti ogni tre giorni diventa difficile. Penso che sia stato più questo che non quello tecnico-tattico. Sono stato con loro in questi giorni e hanno preparato la partita in maniera ottima, come lo facciamo sempre col mister Gattuso. Ripeto, penso sia stato un aspetto fisico, affrontare prima l’Inter e poi la Lazio a distanza di tre giorni e per di più fuori casa. Vedendo la Lazio, non è che abbia fatto più rispetto a noi. Ha avuto due occasioni ed è stata concreta, tutto qui. Ritiro? Io penso che questo non sia un ritiro punitivo. Penso che sia un ritiro per restare concentrati e affrontare la partita col Torino nel modo migliore. Ieri ero squalificato e sono stato più male io… guardando da casa ho sofferto. La decisione del ritiro è stata fatta tutti insieme, poi avremo modo di stare con le nostre famiglie. Andiamo oggi in ritiro, ci saremmo andati domani quindi è solo un giorno in più”.

