Lorenzo Insigne ha sempre dimostrato il suo amore verso Napoli, anche nei momenti più difficili della sua avventura partenopea, mai rischiando davvero di lasciare il Vesuvio. Oggi il capitano raggiunge 350 presenze, nell’ambito di una gara contro il Parma che apre la stagione entrante. Al Tardini il Napoli si presenta con Osimhen in panchina e il tridente leggero, con Insigne sempre protagonista delle azioni offensive azzurre con il suo carisma e la sua dedizione. Per ora la partita, in fine di primo tempo, si presenta bloccata, con pochissimi tiri nello specchio e tanto gioco infruttuoso a centrocampo.

LEGGI QUI LA DIRETTA DI PARMA NAPOLI

Insigne raggiunge quota 350 presenze

Lorenzo Insigne supera oggi José Callejon nell’albo delle presenze con la maglia del Napoli. I due calciatori sono sempre andati di pari passo, sia in quanto a presenze che nel conteggio dei goal e assist (che spesso erano vicendevoli, ndr). Ora che lo spagnolo si è svincolato, Insigne entra nella top 5 dei giocatori con più presenze in azzurro. Sono 90 invece le segnature con il Napoli per il capitano.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CFWwjIUCK67/?igshid=1r9j7d4tg0sk7&fbclid=IwAR05b8B-Iwc6TnZm8dAAfe995IYG8-TYuR5fGiEczx1GQ10OKkaryAGwuq4″]

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO SU QUESTO LINK

The post Insigne raggiunge quota 350 presenze in azzurro. Superato Callejon: il dato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento