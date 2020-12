Insigne segna un gol fantascientifico e Gattuso “strozza in gola” l’urlo di gioia del capitano – Il motivo

Adriano Bacconi, ha parlato ai microfoni di Canale21 nel corso della trasmissione “Il Bello del calcio”. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “Voglio farvi notare una cosa che è successa subito dopo il primo gol di Insigne: Gattuso ha frenato sul nascere l’esultanza di Insigne, direi quasi che il tecnico ha “strozzato” in gola l’urlo di gioia del suo capitano.

Gattuso ha chiamato tutti a raccolta come a dire che non c’era tempo e modo di esultare. L’allenatore – prosegue Bacconi – voleva dar subito indicazioni alla squadra. Per regolamento infatti, la partita si interrompe sempre un minuto o due dopo un gol per consentire il check del var. In questo tempo gli allenatori incidono per un breve time out”.

