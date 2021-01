Insigne, spunta uno striscione d’incoraggiamento della Curva B: “Chi osa…” – FOTO

Lorenzo Insigne è senza alcun dubbio l’uomo più discusso del momento in casa Napoli. E vi è abituato. Da tempo la tifoseria lo addita in bene e in male, da sempre viene accusato di non avere la mentalità giusta per essere il leader emotivo della squadra della sua città. L’altra sera ha sbagliato un rigore – importante, beninteso – contro la Juventus di Pirlo, che ha poi alzato la Supercoppa italiana. Poco prima, nella gara contro la Fiorentina (e non solo) aveva dimostrato grandissimi doti tecniche deliziando i suoi tifosi con delle giocate incredibili – tra cui un rigore, perfettamente realizzato -. Quest’oggi, alla vigilia della gara contro il Verona, la Curva B attraverso alcuni suoi esponenti ha voluto dare una grande prova di crescita ed intelligenza, che apre uno spiraglio sulla possibile – ma ancora lontana – crescita dell’ambiente napoletano quanto a tifo e rispetto della squadra e della sua compattezza. Ma da qualche parte si dovrà pur iniziare. Così è spuntato uno striscione per Lorenzo, proprio oggi, per essere più forti di ieri.

Insigne, lo striscione d’incoraggiamento della Curva B

“Chi osa può sbagliare, ma ora testa alta e continuate a lottare!”

Queste le parole “spruzzate” sullo striscione esposto da esponenti della Curva B a Castelvolturno, fuori al Centro Tecnico del Napoli. Queste parole significano molto e sono il massimo che il tifo napoletano può fare per esprimere la propria vicinanza alla squadra ed in particolare al capitano del Napoli Lorenzo Insigne, da sempre beccato da quegli stessi tifosi ma oggi difeso a spada tratta. In queste circostanze le porte chiuse degli stadi sono una sconfitta, per tutti. Ora il Napoli proverà a non deludere i suoi tifosi allo stadio Bentegodi di Verona.

