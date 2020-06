Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha voluto dedicare un post ad Alex Zanardi dopo il drammatico incidente subito lo scorso pomeriggio in provincia di Siena. Di seguito il post dell’azzurro.

Insigne: “Forza Alex, vinci anche questa battaglia”

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBqwPFjqLU2/?utm_source=ig_web_copy_link”]

Forza Alex, vinci anche questa battaglia!

Le condizioni di Zanardi

Il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico. Alcuni dettagli, come il fisico allenato, ci regalano fiducia ma rischia di avere conseguenze alla vista e alla respirazione. (clicca qui per leggere tutto)

The post Insigne tifa Zanardi: “Forza Alex, vinci anche questa battaglia” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento