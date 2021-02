Insigne torna in TV da Maria De Filippi: ecco quando

Non solo campo, ma anche televisione. Del resto il periodo è questo, con Ibrahimovic che sarà l’ospite di lusso del prossimo festival di Sanremo. Sabato 27 febbraio sarà Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. sarà ospite, insieme a Gerry Scotti, della penultima puntata di C’è posta per te 2021.

Insigne a “C’è posta per te”

Tra i calciatori più apprezzati, il 29enne è pronto a mettere in gioco il suo lato umano all’interno del programma di Maria De Filippi.

Per il giocatore del Napoli si tratta della seconda volta a C’è posta per te. Insigne è stato già ospite nel 2014 insieme all’ex compagno di squadra Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benitez. In quell’occasione i tre hanno esaudito il desiderio di un giovane tifoso napoletano, Enzo, che dopo la morte del padre ha fatto il possibile per sostenere la sua famiglia con il suo lavoro. Lo si apprende dal Corriere dello Sport.

