Lorenzo Insigne sta beneficiando della sua posizione preferita, merito di Gennaro Gattuso. Inoltre il tecnico avrà lavorato anche sulla testa del capitano: da quando è arrivato si è fatto carico della squadra e ha riconquistato il pubblico. Ora Lorenzo Insigne è tornato a essere magnifico.

Insigne trascina il Napoli. Ora è il capitano

I rigenerati della cura Gattuso sono anche i big, due su tutti Insigne e Manolas. Il capitano è tornato un leader, decisivo per le due vittorie in coppa Italia con Perugia e Lazio e soprattutto in quella straordinaria in campionato contro la Juve. Quattro gol uno dietro l’altro al San Paolo, si è sbloccato contro il Perugia dopo otto mesi di digiuno e non si è fermato più: determinante non solo per il contributo in fase realizzativa ma anche per l’apporto alla squadra in termini di applicazione e sacrificio. Nel 4-3-3 di Gattuso sta giocando nuovamente nel suo ruolo preferito di esterno sinistro del tridente e i risultati si sono subito visti con prestazioni convincenti anche in virtù di una ritrovata brillantezza atletica.

The post Insigne trascinatore: è tornato il capitano. Gattuso sorride appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento