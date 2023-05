INSS onlus: cresce il numero di imprenditori che chiedono aiuto

L’associazione che li sostiene: nel 2023 +86% di richieste

Milano, 13 mag. (askanews) – Le aziende italiane cercano aiuto per uscire dalla crisi: secondo i dati diffusi dall’associazione INSS, Imprenditore Non Sei Solo, onlus fondata nel 2018 e dedicata al supporto delle aziende e dei liberi professionisti in difficoltà, nel 2023 si sta registrando un incremento importante rispetto al 2022, di imprenditori che stanno facendo il percorso di assistenza per farsi aiutare, che sono passati da 247 a 459 (+86% ). Numeri che sottolineano la gravità della situazione in cui versano tante piccole aziende in Italia ma che confermano, anche, quanto in tanti prevalga il desiderio di farsi aiutare anziché di arrendersi a dover chiudere i battenti della propria attività. A oggi gli imprenditori con attività sanate che hanno concluso il percorso formativo sono 696 e il fatturato “salvato” è pari a oltre 32 milioni ma si può e si deve fare di più.

INSS dispone di una rete di grandi e piccoli imprenditori volontari che hanno scelto – gratuitamente – di sostenere, in prima persona le imprese in crisi, fornendo formazione sul giusto approccio manageriale e su tematiche verticali. I volontari, diventando soci della no profit, scelgono di partecipare a un programma di formazione imprenditoriale e sviluppo soft skills specifico, ideato gratuitamente per la Onlus in collaborazione con OSM, Open Source Management, società di consulenza manageriale, principale realtà da cui la no profit viene sostenuta e promossa. Il medesimo piano di formazione manageriale, orientato su specifiche esigenze, viene a seguire proposto agli imprenditori assistiti. Le donazioni ricevute consentono il mantenimento e la gestione delle classi di formazione ed è necessario che aumentino per rispondere all’ampia richiesta da parte delle imprese in crisi. A oggi ve ne sono 7 aperte in Italia, nelle città di Roma, Milano, Bologna, Cagliari, Venezia, Palermo e di recente Bari. Sono state finora erogate 7.960 ore di formazione individuale. A oggi il fatturato totale raggiunto dalle imprese supportate da INSS è pari a oltre 32 milioni; le famiglie italiane aiutate a fine 2022 ammontano a 732. Aiutare gli altri fa crescere; lo rivela un’indagine interna tra i 275 imprenditori volontari di INSS dove il 79% dichiara, grazie al percorso formativo svolto, di aver incrementato il proprio fatturato aziendale.

INSS inoltre ha organizzato per mercoledì 17 maggio un incontro online dedicato alle partite IVA e agli imprenditori che desiderano mettersi al servizio degli altri, diventando volontari.

