Instagram è accusato di aver raccolto illegalmente dati biometrici

Facebook, proprietario di Instagram, sta affrontando una causa per la presunta raccolta dei dati biometrici degli utenti, riporta Bloomberg.

Il mese scorso, Facebook si è offerto di pagare un risarcimento di 650 milioni di dollari in una causa simile in cui è stato accusato di aver raccolto illegalmente dati biometrici tramite la funzione di tagging delle foto della piattaforma creata da Mark Zuckerberg. L’accordo non è stato ancora approvato dal giudice, ma qualora lo fosse,

