Instagram e Facebook sono down [AGGIORNATO]

No, non sta succedendo soltanto a voi. Non è colpa vostra nè della vostra connessione. Facebook, Instagram e sono down. E ci sono dei malfunzionamenti anche su WhatsApp per alcuni utenti.

Ci sono evidenti problemi sui server di Facebook che stanno causando il mancato funzionamento o alcuni disservizi per tutte e tre le applicazioni appartenenti a Mark Zuckerberg.

Vi terremo aggiornati per informarvi non appena i problemi saranno risolti. Vi invitiamo ad utilizzare anche i commenti per segnalarci cambiamenti alla situazione.

Aggiornamento: I servizi sono tornati nuovamente funzionanti.

